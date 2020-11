Etiopien afviser appeller om at forhandle med oprørere

Hundredvis er blevet dræbt i konflikt i Etiopien. Regeringshæren optrapper bombardementer i Tigra-regionen.

Etiopiens regering imødegår internationalt pres for at acceptere mægling i den tiltagende konflikt med en oprørsbevægelse i den nordlige del af landet.

I stedet har regeringshæren optrappet bombardementer af mål i og omkring den regionale hovedstad i Tigray, Mekelle.

Hundredvis af mennesker er blevet dræbt under konflikten, som blev optrappet den 4. november, da militæret blev sat ind i Tigray.

25.000 er flygtet til Sydsudan, og der er rapporter om menneskerettighedskrænkelser, efter at den etiopiske premierminister Abiy Ahmed gav ordre til luftbombardementer af de lokale ledere i Tigray, efter at de havde sat sig op imod hans autoritet.

Den 44-årige Abiy Ahmed, som er Afrikas yngste leder, fik sidste år Nobels fredspris.

Han har indtil nu ignoreret pres fra internationalt hold om at indlede forhandlinger med oprørerne i en konflikt, som har bredt sig ind i Eritrea, og som kan undergrave stabiliteten på hele Afrikas Horn.

- Vi siger "Giv os tid". Det vil ikke vare en evighed ... Der er tale om en kortvarig operation, siger regeringens særlige talsmand for spørgsmål vedrørende Tigray, Redwan Hussein.

- Vi har aldrig bedt Uganda eller noget andet land om at mægle, tilføjer Redwan, efter at Ugandas præsident, Yoweri Museveni, har appelleret til Etiopien om at indlede forhandlinger.

Det etiopiske luftvåben kastede nye bomber i og ved Mekelle mandag, siger militære og diplomatiske kilder.

Der er ingen detaljer om angrebene, der truer Eritreas nyåbnede økonomi, og som kan udvikle sig til et blodbad i Etiopien, som er Afrikas mest befolkningsrige land efter Nigeria.

Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF), der sidder på magten i Tigray og styrer regionens fem millioner indbyggere, siger, at den på flere fronter har bekæmpet styrker fra Eritrea såvel som etiopiske regeringsstyrker over de seneste dage.

Eritrea afviser at være deltager i konflikten.

Tigrays ledere beskylder Abiy, som er fra den største etniske gruppe, oromoerne, for at undertrykke og forfølge dem med udrensninger. Han siger, at de har indledt konflikten med et separatistiske oprør - starten var et angreb på en militær base.

Amnesty International har fordømt drab under kampene og en mulig massakre på hundredvis af civile arbejdere.

/ritzau/Reuters.