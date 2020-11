Etiopien anklager WHO-chef for at støtte oprørere i Tigray

Hærchef anklager WHO-leder, der er fra Tigray-regionen, for at hjælpe oprørere i kamp mod regeringsstyrker.

Etiopiens hærchef anklager lederen af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, for at støtte oprørsstyrkerne i Etiopiens Tigray-region, som er midt i en blodig konflikt med de etiopiske regeringsstyrker.

Det siger hærchefen Berhanu Jula på et tv-transmitteret pressemøde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, er fra Tigray-regionen.

- Denne mand er medlem af gruppen, og han har gjort alt, hvad han kunne for at støtte dem, siger han.

Hærchefen anklager WHO-lederen for at drive lobbyvirksomhed til fordel for oprørerne i Tigray Befolkningens Befrielsesfront, TPLF.

Derudover mener hærchefen, at han har hjulpet dem med at få adgang til våben. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Han har arbejdet med nabolande om at fordømme krigen. Han har arbejdet for, at de skal få våben, siger Berhanu Jula.

En talsmand for WHO oplyser til Reuters, at der endnu ikke er nogen kommentarer på anklagerne mod generalsekretæren.

Tedros Adhanom Ghebreyesus var sundhedsminister i Etiopien, dengang TPLF var en del af landets regeringskoalition.

Konflikten i Tigray brød for alvor ud 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, lancerede en offensiv i Tigray.

Det skete, efter at oprørsgruppen TPLF havde angrebet føderale militærlejre. Det afviser befrielsesfronten dog.

TPLF har i mange år domineret etiopisk politik. Men Abiy Ahmed har, siden han blev premierminister i 2018, været på kant med gruppen, som er blevet skubbet ud af både regeringen og statslige institutioner.

I Tigray-regionen har der under konflikten været lukket ned for alle kommunikationskanaler. Derfor har det været svært at verificere de ofte modstridende meldinger, der kommer fra regionen.

/ritzau/