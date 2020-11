Etiopien fortsætter offensiv i Tigray-regionen

Etiopiske regeringsstyrker har erobret den næststørste by i Tigray, oplyser regeringen i Addis Ababa.

Etiopiens regering oplyser lørdag, at regeringsstyrker har indtaget endnu en by i Tigray-regionen, hvor der i mere end to uger været blodige kampe.

Det meddeler regeringen lørdag ifølge Reuters.

Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, annoncerede en militæroffensiv mod regionens ledere den 4. november.

Siden er hundredvis, muligvis tusindvis, blevet dræbt i konflikten, og over 30.000 er flygtet til Sudan.

Målet for den militære indsats er at nå frem til regionens hovedby, Mekelle, som kontrolleres af en oprørsbevægelse.

Regeringsstyrkerne har indtaget flere byer i nærheden. Senest byen Adigrat, der ligger 116 kilometer nord for Mekelle og er den næststørste by i Tigray.

/ritzau/