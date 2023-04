Etiopien indleder forhandlinger med oprørsgruppe

Etiopien vil indlede fredsforhandlinger med oprørsgruppen Oromo Befrielseshær (OLA) tirsdag. Det meddeler landets premierminister, Abiy Ahmed.

Det er første gang, at Etiopiens regering formelt har sagt, at den vil forhandle med OLA, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forhandlingerne skal finde sted i Tanzania.

- Etiopiens folk og regering har et brændende behov for disse forhandlinger, siger Abiy Ahmed.

En talsmand for OLA reagerede ikke umiddelbart på Reuters' henvendelse om at få en kommentar.

Oprørsgruppen og regeringen beskylder jævnligt hinanden for at stå bag angreb, der finder sted i regionen Oromia. Utallige civile har mistet livet i de angreb.

I februar meddelte Etiopiens statslige menneskeretskommission, at mindst 50 mennesker var blevet dræbt i et angreb. Regeringen beskylder OLA for at stå bag.

I oktober sidste år anklagede OLA den etiopiske regering for at stå bag luftangreb, som også kostede flere civile livet.

OLA har gennem årtier i perioder kæmpet mod regeringsstyrker i Oromia, der er Etiopiens største og mest folkerige region.

OLA er en udbrydergruppe fra det politiske parti Oromo Befrielsesfront. Gruppen blev dannet i et forsøg på at opnå mere selvstyre og selvbestemmelse for Oromo-folket.

OLA har været klassificeret som en terrorgruppe af den etiopiske regering, siden den allierede sig med oprørsgruppen Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

TPLF har kæmpet mod regeringsstyrker i Tigray-regionen i to år frem til november 2022.

