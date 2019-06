Etiopiens hærchef er blevet skudt efter mislykket kupforsøg

Efter et afværget kupforsøg i delstaten Amhara er Etiopiens hærchef blevet skudt. Hans tilstand er ukendt.

Etiopiens hærchef, Seare Mekonnen, er blevet skudt i forbindelse med et mislykket kupforsøg.

Det oplyser landets premierminister, Abiy Ahmed, i en tv-tale søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han oplyser dog ikke videre om hærchefens tilstand, hvorfor det ikke vides, om han er i live eller ej.

Meldingen kommer, kort tid efter at den etiopiske regering lørdag meddelte, at et kupforsøg i den nordlige delstat Amhara var blevet afværget.

I et tweet lørdag aften fordømte premierminister Abiy Ahmed kupforsøget..

Ifølge nyhedsbureauet dpa fortæller indbyggere i delstatshovedstaden Bahir Dar, at de hørte skud i byen.

Etiopiens mange forskellige etniske grupper har ofte været årsag til spændinger og sammenstød i landet, som premierminister Abiy Ahmed styrer med hård hånd.

Siden han indtog premierministerposten i april 2018, har han tvunget adskillige reformer igennem. Han har frigivet mange politiske fanger, men har ikke formået at lette spændingerne mellem grupperne.

/ritzau/