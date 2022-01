Etiopiens regering løslader oppositionsledere i håb om dialog

En lang liste af nøglepersoner fra den politiske opposition er blevet løsladt af den etiopiske regering.

Det oplyser statsmediet Ethiopian Broadcasting Corporation fredag.

Blandt de løsladte er Sebhat Nega - en af grundlæggerne af Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF).

TPLF har i over et år været i en blodig konflikt med de etiopiske statsstyrker.

Også Alex Weldu, som er tidligere præsident for Tigray-regionen, er blandt de løsladte.

Ifølge den etiopiske regering er trækket et skridt i retningen mod mere dialog i det krigsramte land.

- Nøglen til vedvarende fred er dialog.

- Nåde er en af sejrherrens moralske forpligtelser, lyder det fra regeringens pressekontor.

Også politiske nøglepersoner fra regionen Oromia, hvor landets hovedstad, Addis Ababa, ligger, er blevet løsladt fra fængsel.

Det gælder blandt andet Bekele Gerba, som står i spidsen for oppositionspartiet Oromias Føderale Kongres.

Også Jawar Mohammed, som har grundlagt mediet Oromias Medienetværk, er blevet løsladt. Begge sad i fængsel på mistanker om terrorisme.

Etiopien har været plaget af borgerkrig siden efteråret 2020.

Med hjælp fra eritreiske styrker lykkedes det den etiopiske hær at indtage de fleste af landets store byer, og regeringen udråbte sig selv som sejrherrer bare tre uger senere.

Lidt efter lidt begyndte regeringen dog at miste kontrollen med Tigray-regionen, og i juni 2021 trak statsstyrkerne sig helt fra regionen.

FN har dog siden sagt, at den etiopiske regering de facto har blokeret for humanitær hjælp til den hungersnødsplagede region. Det benægter regeringen.

TPLF har forsøgt at bryde blokaden ved at udvide sig mod syd, men det har udløst beskyldninger om menneskerettighedskrænkelser.

Senest har de allieret sig med oprørsstyrkerne fra Oromia-regionen og truede i den forbindelse regeringen med at forpurre en vigtig transportrute til hovedstaden.

Det lykkedes dog det etiopiske militær at holde oprørerne i skak og presse dem tilbage til Tigray.

António Guterres, generalsekretær for FN, sagde fredag, at han ser frem til, at adgangen til humanitær hjælp i alle de krigsramte områder bliver forbedret.

/ritzau/Reuters