Etiopisk rapport: Piloter fulgte regler da fly dykkede brat

Besætningen på Boeing 737 MAX fulgte alle regler, men de kunne ikke kontrollere fly, siger etiopisk minister.

Piloterne på et fly fra Ethiopian Airways fulgte reglerne, da flyet i sidste måned gentagne gange dykkede brat, inden det forulykkede.

Sådan lyder konklusionerne i en foreløbig etiopisk havarirapport.

Flyet af typen Boeing 373 MAX blev knust, da det 10. marts få minutter efter start fra lufthavnen i Addis Abeba ramte jorden. Alle de 157 mennesker om bord omkom. Heriblandt mange europæere.

- Besætningen udførte gentagne gange alle procedurerne, som er fastlagt af flyfabrikken. Men de var ikke i stand til at kontrollere flyet, siger Etiopiens transportminister, Dagmawit Moges, på et pressemøde.

Her bliver rapportens konklusioner fremlagt. Moges ønskede på pressemødet ikke at komme nærmere ind på, hvad der skete i cockpittet i de fatale minutter.

Flyfabrikken Boeing bør granske kontrolsystemet i de nye fly af typen 737 Max, siger hun.

Rapporten siger, at de to piloter ikke begik fejl i cockpittet. Men ellers forholder den sig ikke til skyld eller uskyld.

Boeing 737 MAX er den amerikanske flyfabriks nyeste satsning, og der er afgivet ordrer på flyet for flere hundrede milliarder dollar.

Men ulykken i Etiopien, der kommer få måneder efter et lignende styrt i Indonesien med en Boeing 737 MAX, har allerede kostet flyfabrikken dyrt i penge og prestige.

Flyselskaber over hele verden valgte efter ulykken i Etiopien at lade deres nye fly af typen Boeing 737 MAX stå på jorden. Det gjaldt for eksempel Norwegian Airlines.

Ifølge det etiopiske transportministerium vil den foreløbige havarirapport blive lagt ud på ministeriets hjemmeside. Det vil ske senere torsdag eller fredag.

Ethiopian Airlines regnes som et meget sikkert flyselskab - både i Afrika og ude i verden.

Men den software, som er i Boeings nye flytype, er kommet i kritisk søgelys. Spørgsmålet fra mange eksperter lyder, om den kan have fået piloterne både i det etiopiske fly og det indonesiske fra Lion Air til at træffe fatale beslutninger.

Ved styrtet i Indonesien 29. oktober få minutter efter start omkom 189 mennesker.

/ritzau/Reuters