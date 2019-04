EU åbner ny sag mod Polen om politisk kontrol over dommere

Polen har to måneder til at svare på EU-brev, der er første skridt i en traktatbrudsprocedure.

Ny polsk lov, der åbner mulighed for disciplinære undersøgelser af dommere og i sidste ende sanktioner, undergraver domstolenes uafhængighed, mener EU-Kommissionen.

I en åbningsskrivelse til Polen, det første formelle skridt i en traktatbrudssag, skriver kommissionen, at dommerne ikke er godt nok beskyttet mod politisk kontrol.

Dommere, som har deltaget i offentlig debat om omstridte retsreformer i landet, har ifølge EU-kommissæren været udsat for disciplinære undersøgelser.

Det samme gælder dommere, som har bedt EU-Domstolen om bistand i sager - en helt almindelig praksis i alle medlemslande.

Det kan påvirke dommerne og deres handlinger, mener kommissæren.

- Det er uforeneligt med kravet om et uafhængigt retsvæsen som præcist beskrevet af Den Europæiske Unions Domstol, siger Frans Timmermans.

Sagen er blot den seneste fra EU mod Polen, hvor regeringen de seneste år har stået i spidsen for en større retsreform. Det er sket under løbende kritik fra blandt andet kommissionen.

Men også medlemslande har langet ud efter Polen.

Polens regering har to måneder til at svare på brevet fra Bruxelles.

EU-Kommissionen indledte i 2017 en artikel 7-procedure mod Polen. Baggrunden var, at retsstaten ifølge EU er svækket i medlemslandet.

Den proces kan i sidste ende føre til, at et medlemsland mister stemmeretten.

Reelt er der dog ingen fare for Polen. Andre EU-lande har sagt, at de vil blokere en sådan beslutning.

Onsdag tog EU-Kommissionen også initiativ til en bredere debat om de fælles værdier og retsstatsprincipper i EU.

- Jeg mener, at vi har brug for en debat om, hvad en retsstat er, og hvilke værdier vi sammen har, siger Frans Timmermans.

Kommissæren nævnte ud over Polen og Ungarn, som er de første EU-lande, der er blevet mål for artikel 7-procedurer, også aktuelle problemer med Rumænien.

Han konstaterede, at nogle af de krav, man stillede til Rumænien og Bulgarien, da de to lande blev optaget i 2007, aldrig reelt er blevet løst.

Det må EU tage ved lære af, mener kommissæren. Han vil have forhold om retsstaten og demokratiske værdier helt på plads, før man eventuelt beslutter at optage et nyt land som medlem af EU.

