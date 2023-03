EU åbning for miner og fabrikker får miljøkritik

Hvis en europæisk virksomhed vil oprette en mine for at udvinde sjældne jordarter, så skal tilladelsen komme markant hurtigere.

Det samme gælder tilladelser til nye vindmølle- og solcellefabrikker i EU.

Det er en del af to centrale forslag fra EU-Kommissionen, som blev fremlagt torsdag. Til sammen skal de medvirke til at øge EU's uafhængighed, når det gælder kritiske råstoffer og grøn teknologi.

Men forslagene indebærer en risiko for, at miljøet tilsidesættes. Og for at borgere ikke bliver hørt. Det mener European Environmental Bureau (EEB), der er en sammenslutning af omkring 170 miljøorganisationer fra 35 lande.

- Det er hverken nødvendigt eller ønskeligt, at kapløbet mod klimaneutralitet bliver et kapløb mod bunden med hensyn til miljøstandarder, siger Patrick ten Brink, generalsekretær i EEB.

Han er bekymret for, at EU-Kommissionen vil sætte hensyn til hastigheden i sagsbehandlingen over hensyn til miljøet.

- Hurtige tilladelsesprocedurer kan komme på bekostning af miljølovgivningen, og inddragelse af lokalsamfund. Sprogbrugen gør det klart, at målet er at presse lokalsamfundene til at sige ja i sidste ende, siger Diego Marin, politisk ansvarlig for råstoffer og ressourceretfærdighed i EEB.

EU-Kommissionen fremlagde torsdag Critical Raw Materials Act og Net-Zero Industry Act på pressemøder i Bruxelles. Her blev det understreget, at EU risikerer at falde bagud og miste grønne arbejdspladser, hvis virksomheder ikke hurtigere kan få tilladelse til projekter.

EEB er dog også bekymret for, at EU-Kommissionen i sin iver vil tilsidesætte hensynet til lokalbefolkningen. Heriblandt oprindelige folk som samerne, der lever i områder i blandt andet Nordsverige, hvor der udsigt til nye mineprojekter.

I Danmark er Rådet for Grøn Omstilling dog mindre skeptisk.

- Jeg tror godt, at det kan lykkes at etablere en bæredygtig produktion af råstoffer i EU. På den måde sikrer vi både, at vi ikke er så afhængige af råstoffer andre steder fra. Og vi vil heller ikke længere skulle lukke øjnene for det miljøaftryk, vi er med til at lave i de lande, hvor vi i dag importerer de her materialer fra.

Hun peger på, at miljøet globalt set ikke får det bedre af, at EU outsourcer minedriften til Kina og Afrika.

- Miljøaftrykket er der jo, og det vil givetvis være væsentligt større i de områder, siger Anna Fenger Schefte.

EU-Kommissionens intention er, at de hurtigere tilladelser skal følges af øget opmærksomhed på miljøhensyn. Det siger ledende næstformand i EU-Kommissionen, Frans Timmermans.

- Vi tror på, at vi kan strømline processerne omkring tilladelser uden at gå på kompromis med miljøet. Jeg har haft konkrete oplevelser i medlemslande, hvor det fungerer, siger Frans Timmermans.

