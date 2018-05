EU advarer Italien mod gæld og ubalancer i økonomien

Der skal findes et troværdigt svar på problemet med den store italienske gæld, mener EU-Kommissionen.

Italien skal se at få strammet op for at undgå, at gæld og ubalancer i landets store økonomi rammer dem selv og resten af eurozonen.

Det er budskabet fra EU-Kommissionen, der onsdag offentliggør en større økonomisk pakke med anbefalinger til de enkelte medlemslande.

EU's økonomikommissær, Pierre Moscovici, siger, at der er brug for et troværdigt svar på problemet med den italienske gæld.

- Den italienske gæld er et meget vigtigt emne for Italiens fremtid, siger Moscovici på en pressekonference i Bruxelles.

- Det er først og fremmest vigtigt for italienske borgere, og vi har brug for et troværdigt svar på det problem, siger han.

Italiens gæld udgør omkring 130 procent af det italienske bruttonationalprodukt. Det er kun overgået af Grækenland.

De 19 eurolande skal ifølge reglerne, der skal sikre vækst og stabilitet, holde gælden under 60 procent.

Samtidig må budgetunderskuddet ikke være på mere end tre procent.

Men den nye regering, der er på vej i Italien, planlægger at gå den anden vej.

Den lægger op til at lette skatterne. Samtidig vil den bruge flere penge blandt andet på velfærd.

Italiens kommende koalitionsregering ventes at bestå af protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højrenationalistiske Ligaen.

Men EU-Kommissionen vil ikke begynde at kommentere de meldinger, der kommer midt under regeringsdannelsen i Italien.

Nu må den demokratiske proces gå sin gang, lyder det fra økonomikommissæren.

- EU-Kommissionen kan ikke og skal ikke kommentere udmeldinger, siger Moscovici.

- Vi vil indtage en holdning på grundlag af handlinger. Det vil sige budgetter og love, siger han.

Moscovici siger, at han håber på et godt samarbejde efter regeringsdannelsen i Italien, der har eurozonens tredjestørste økonomi.

/ritzau/