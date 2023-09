EU advarer om ulveflokke i flere regioner

Ulvens tilbagevenden til dele af Europa udgør en fare for husdyr - og måske også for mennesker.

Sådan lyder advarslen fra EU-Kommissionens leder, Ursula von der Leyen, mandag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Hun fastslår, at der som følge af udviklingen vil ske en gennemgang af ulvens beskyttelsesstatus i EU.

- Koncentrationen af ulveflokke i nogle europæiske regioner er blevet en reel fare for husdyr og potentielt også for mennesker, siger Ursula von der Leyen ifølge AFP.

Ulven blev som følge af EU's habitatdirektiv fredet i det meste af Europa i 1992.

Der regnes lige nu for at være omkring 30 voksne ulve i Danmark.

Bestanden ventes at være voksende, og i juli konstaterede forskere fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet, som overvåger ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen, at mindst tre ulvepar havde født hvalpe i 2023.

Siden 2012 har der været debat om ulven. Et af hovedargumenterne for dem, der er imod ulve i Danmark, er, at ulvene spiser husdyr.

/ritzau/