EU-afgørelse om lovende coronapille er på trapperne

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) forventer "inden for uger" at komme med en afgørelse om en coronapille fra medicinalgiganten Pfizer.

Det oplyser agenturet mandag i en udtalelse.

Det er lægemidlet ved navn Paxlovid fra Pfizer, som EMA inden længe venter at kunne komme med en udmelding om:

- EMA vil undersøge fordelene og risiciene ved Paxlovid inden for en begrænset tidsperiode og kan komme med en afgørelse inden for uger.

Paxlovid består af to piller, der tages sammen. Pillerne skal tages cirka hver 12. time i fem døgn. Behandlingen skal sættes i gang så hurtigt som muligt efter konstateret smitte hos sårbare personer.

Det har i forsøg vist sig at kunne nedbringe risikoen for indlæggelse og dødsfald hos særligt udsatte, coronasmittede patienter med op til 90 procent.

EMA sagde i december, at EU's medlemslande kan tage midlet i brug, hvis de har brug for det i kampen mod coronapandemien.

Men tilsynet mangler fortsat at komme med en endelig godkendelse.

EMA's rolle er at evaluere og overvåge brug af medicin i EU.

Det er blandt andet også EMA, der anbefaler coronavacciner til brug i EU. Det er herefter EU-Kommissionen, der står for en eventuel godkendelse.

En anden coronapille bliver for tiden også evalueret af EMA. Det er et lægemiddel ved navn Legavrio fra medicinalselskabet Merck.

Det er af Sundhedsstyrelsen i Danmark blevet godkendt til behandling af personer på 18 år eller mere med øget risiko for et alvorligt coronaforløb.

Legavrio har dog fået kritik for ikke at have den store effekt.

I forsøg har pillebehandlingen kunnet nedbringe risikoen for indlæggelse eller dødsfald hos sårbare coronapatienter med omkring 30 procent.

USA's lægemiddelstyrelse har godkendt både Pfizers og Mercks pillebehandling. Det skete i den sidste halvdel af december sidste år.

/ritzau/