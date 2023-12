EU-aftale skal modvirke slaveri og forurening i værdikæder

Forhandlere fra EU-landene og EU-Parlamentet er torsdag morgen nået til enighed om nye regler for virksomheders ansvar for deres værdikæder.

Reglerne betyder, at selskaber af en vis størrelse i EU skal overvåge og gøre noget ved deres værdikæders negative sociale og miljømæssige konsekvenser.

En værdikæde omfatter det system og de ressourcer, der går ind i at få et produkt ud til kunderne.

Reglerne skal blandt andet sætte ind, hvis der er problemer med børnearbejde eller forurening. Også slaveri, udnyttelse af arbejdere og tab af biodiversitet nævnes som indsatsområder.

Marie Gad, Dansk Industris chef for global udvikling og bæredygtighed, mener, at danske virksomheder står i en god position til at leve op til EU-kravene.

- Flere EU-lande har allerede nationale krav, og derfor er det helt rigtigt at få fælles EU-regler på dette område, siger hun i en skriftlig kommentar.

- Det bliver en stor opgave for danske virksomheder, der handler globalt, men danske virksomheder tager allerede et stort globalt ansvar og er dermed godt rustet til de nye krav.

De nye regler kommer også til at gælde for internationale selskaber, som opererer i et vist omfang i EU.

Aftalen baserer sig på et udkast til en aftale fra EU-Kommissionen. Det inkluderer betingelser om, at selskaber skal holde øje med leverandører - både direkte og indirekte. Også partnere i den anden ende af værdikæden, for eksempel detailhandlen, skal der holdes øje med.

Selskaberne skal undgå menneskerettighedskrænkelser og sørge for, at arbejdere har sikre og sunde forhold.

Aftalen mangler stadig at få grønt lys i EU-Parlamentet og fra EU-landene. Det anses dog for at være en formalitet.

Dele af erhvervet samt EU-politikere har tidligere udtrykt bekymring for, om lovgivningen vil give for meget bureaukrati.

Frygten har været, at det vil stille berørte virksomheder dårligt i konkurrencen med virksomheder fra tredjelande.

