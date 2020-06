EU-agentur giver grønt lys til coronamedicin på rekordtid

Remdesivir anbefales til iltkrævende patienter med lungebetændelse over 12 år, siger EU-agentur.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt det første lægemiddel til behandling af coronasyge efter en lynbehandling på et par uger.

Der venter nu formelt grønt lys fra EU til den betingede godkendelse.

Det drejer sig om lægemidlet Remdesivir, som oprindelig er udviklet til et andet formål. I forsøg har stoffet vist sig at have en god virkning på personer, som er meget syge med coronavirus.

Processen frem mod en anbefaling er sket "på rekordtid", fortæller medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun.

- Man kan reducere indlæggelsestiden fra 15 til 11 dage for de sværest syge. Det vil sige dem, der har behov for ilt. Det er på den baggrund, at vi i EMA-samarbejdet nu har anbefalet, at det bliver godkendt, siger han.

Man kan give en betinget godkendelse, når der er tale om en meget alvorlig sygdom, hvor der ikke findes lægemidler til behandling af den.

Komitéens beslutning vil, hvis EU-Kommissionen som ventet godkender den, give producenten Gilead tilladelse til i et år at markedsføre medicinen.

Gilead skal fortsat undersøge midlets virkning, og kan producenten ikke fortsat bevise en positiv virkning, kan godkendelsen trækkes tilbage.

EU-Kommissionens godkendelse kan ske i løbet af næste uge, melder EMA.

Medicinkomitéen i EMA anbefaler Remdesivir til smittede med corona fra 12 år med behov for kunstigt tilført ilt.

Medicinen er dog allerede blevet anvendt på hospitaler - også i Danmark. Det skyldes ifølge Nikolai Brun, at danske sygehuse har deltaget i de kliniske forsøg.

- De har altså været med til at generere de data, som nu har udløst en anbefaling af godkendelse, siger Nikolai Brun.

Desuden har EMA godkendt stoffet under det såkaldte ”compassionate use program" (nødbehandlingsprogram) for patienter, der ikke kunne indgå i det kliniske forsøg.

Det er sket for at "dække behovet, indtil der kom en godkendelse".

SPØRGSMÅL: Du nævner, at det er til patienter, der har brug for ilt. Men hjælper det på alle patienter?

- Det har firmaet ikke vist endnu. Det vil sige, at de har valgt at indsende en ansøgning med henblik på godkendelse af behandling af de sværest syge patienter, siger Nikolai Brun.

Gilead kan siden supplere med data, hvis producenten mener, at det kan hjælpe andre grupper af patienter - og vil søge godkendelse af en sådan anvendelse.

/ritzau/