En ny virusvariant har fået EU-lande til at indføre rejserestriktioner for syd lande i det sydlige Afrika.

EU-agentur: Høj risiko for at ny variant spreder sig i Europa

Der er "høj til meget høj" risiko for, at den nye variant af coronavirus spreder sig i Europa.

Det siger Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) fredag.

- Der er betydelig usikkerhed i forhold til, hvordan varianten overføres, vacciners effektivitet, risikoen for at blive smittet igen og andre egenskaber ved Omikron-varianten, lyder det i en risikovurdering fra ECDC.

Den nye variant, der har fået navnet Omikron, er indtil nu blevet fundet i et EU-land - Belgien.

Varianten blev først fundet i Sydafrika, og er desuden fundet i Israel og Botswana.

Fredag har Verdenssundhedsorganisationen (WHO) desuden meddelt, at den nye variant giver grund til bekymring.

Varianten har fået EU-lande til at skærpe deres rejseregler.

EU-landene er blevet enige om at indføre restriktioner for rejsende til EU fra flere lande i det sydlige Afrika.

Det drejer sig om Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe og Eswatini, der tidligere hed Swaziland.

Tyra Grove Krause, der er konstitueret faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), oplyste fredag, at man også i Danmark ville skærpe reglerne for indrejse for de syv lande fredag ved midnat.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) oplyste desuden fredag, at det stadig er for tidligt at sige, om der skal udvikles nye vacciner eller om der er behov for at opdatere de eksisterende for at sikre beskyttelse mod den nye variant.

PfizerBioNTech, der har udviklet en af de vacciner, der bruges i Europa, har desuden meddelt, at selskabet regner med at vide, om dets vaccine beskytter mod Omikron-varianten om senest to uger.

Varianten adskiller sig blandt andet fra andre varianter ved at have mindst ti genetiske mutationer. Til sammenligning har Delta-varianten to og Beta-varianten tre.

/ritzau/AFP