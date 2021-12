EU-agentur: Vi kan ikke nå at vaccinere os ud af Omikron

Omikron-varianten giver "alvorlige bekymringer", fordi den spreder sig hurtigt og også rammer personer, der er færdigvaccinerede.

For at bremse smittespredningen er det ikke nok at vaccinere befolkningen, lyder det onsdag i en ny risikovurdering fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Det er nødvendigt med en "stærk indsats", siger ECDC's direktør, Andrea Ammon.

- I den nuværende situation vil vaccination alene ikke kunne forebygge Omikron-variantens indvirkning, for der vil ikke være tid til at gøre noget ved den vaccinationskløft, der stadig findes, siger hun i en pressemeddelelse.

To tredjedele eller mere præcist 66,8 procent af befolkningerne i EU samt Island, Norge og Liechtenstein er vaccineret.

ECDC øger samtidig risikovurderingen af Omikrons effekt på folkesundheden til "meget høj".

Ud over at vaccinere så mange som muligt må regeringer genindføre eller øge mange af de tiltag, der også sidste vinter blev taget i brug for at bremse coronasmitten.

Det gælder blandt andet brug af mundbind, at lade folk arbejde hjemme, undgå menneskemængder og sørge for god håndhygiejne.

- Det haster med en stærk indsats, der kan nedbringe smitten og lette den tunge byrde på sundhedsvæsnerne samt beskytte de mest sårbare i de kommende måneder, siger Andrea Ammon.

Hun påpeger, at mange prognoser viser, at Omikron er på vej til at blive den dominerende variant i mange lande.

WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagde tirsdag, at Omikron nu er konstateret i 77 lande.

Han tilføjede, at varianten med stor sandsynlighed har bredt sig til det meste af verden "i en fart, vi ikke har set med nogen af de tidligere varianter".

Tedros advarede i samme ombæring mod at tage for let på risikoen og afvise Omikron som værende "mild".

- Blot antallet af tilfælde kan endnu en gang overvælde uforberedte sundhedssystemer, sagde WHO-chefen.

/ritzau/AFP