EU-ambassadør i Sudan er blevet overfaldet i sit hjem

EU's ambassadør i Sudan, Aidan O'Hara, er blevet overfaldet i sit hjem i Khartoum mandag. Det skriver EU's udenrigschef, Josep Borrell, på Twitter.

Overfaldet er en grov overtrædelse af Wienerkonventionen, skriver Borrell. Den handler om diplomatiske relationer.

- Sikkerhed for diplomatiske steder og medarbejdere er et primært ansvar for sudanske myndigheder og en forpligtelse ifølge folkeretten, skriver Borrell.

Der er ikke nogle oplysninger om, hvorvidt ambassadøren er kommet til skade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er heller ikke nogen oplysninger om, hvem der står bag overfaldet, eller hvilket motiv der lå bag.

Talskvinde for EU Nabila Massrali siger til nyhedsbureauet AFP, at O'Hara er "OK" efter overfaldet.

- De ansattes sikkerhed er vores prioritet. EU-delegationen er ikke blevet evakueret. Sikkerhedsforanstaltninger bliver lige nu overvejet, siger hun.

Lørdag morgen udbrød kampe mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF.

Det skete efter flere ugers magtkampe mellem hærens og RSFs topgeneraler, der i 2021 tog magten i landet med et kup.

De er senere blevet uenige om, hvordan landet skal styres.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge FN har mindst 185 personer mistet livet i de seneste dages kampe, men 1800 andre er blevet såret.

De mest voldsomme kampe foregår i landets hovedstad, Khartoum, som også er der, EU-ambassadøren bor.

FN har opfordret til, at der omgående bliver lavet en våbenhvile. Flere internationale organisationer, herunder EU, har udtrykt stor bekymring.

Volker Perthes, der er FN's særlige udsending i det afrikanske land, siger, at det under de nuværende omstændigheder ikke er muligt at komme frem med nødhjælp.

FN har på grund af sikkerhedssituationen indstillet en stor del af dets arbejde i landet.

/ritzau/