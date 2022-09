EU-ambassadør smidt ud af Nicaragua efter kritik af præsident

EU's ambassadør i Nicaragua skal forlade landet, efter at unionen kritiserede præsident Ortega, siger kilder.

Bettina Muscheidt, som er EU's ambassadør i Nicaragua, har ifølge flere kilder fået at vide, at hun skal forlade landet.

En af kilderne, der har talt med nyhedsbureauet Reuters, siger, at Muscheidt har fået besked på at rejse ud af landet inden onsdag er omme. De to andre har ifølge nyhedsbureauet ikke specificeret en tidsramme.

Beskeden kommer, efter at Muscheidt tidligere på dagen ifølge flere lokalmedier var blevet hidkaldt af Nicaraguas udenrigsministerium. Her blev hun ifølge Reuters erklæret persona non grata i Nicaragua.

Trækket fra Nicaragua ligner det seneste i rækken af en lang række tiltag, som skal lukke munden på kritikere af præsident Daniel Ortega.

Beslutningen om at smide Muscheidt ud af det centralamerikanske land kommer, efter at EU kritiserede Ortega ved FN's Generalforsamling i sidste uge. I en udtalelse opfordrede unionen Ortega til at "genoprette demokratiet", løslade politiske fanger og respektere menneskerettighederne.

Hverken regeringens centrale pressekontor eller landets udenrigsministeriet har kommenteret på oplysningerne fra Reuters.

Det har til gengæld Arturo McFields, som er tidligere udsending i Nicaragua for Organisationen af Amerikanske Stater (OAS).

På Twitter udtrykker han medfølelse med Muscheidt, som han siger, er blevet smidt ud på "vulgær vis" af "Ortega- og Murillo-diktaturet, som intet ved om diplomati".

Den nicaraguanske regering har taget affære med flere diplomater på det seneste.

Hugo Rodriguez, som var blevet udpeget som USA's ambassadør i det centralamerikanske land, blev afvist af regeringen i juni.

I februar erklærede regeringen Vatikanstatens ambassadør i landet, Waldemar Stanislaw Sommertag, for persona non grata, og han blev bedt om at forlade landet.

Ligeledes blev samtlige af Ortegas politiske modstandere af betydning anholdt, inden regeringen slog ned mod demonstrationer.

76-årige Ortega har været præsident i landet siden 2007. Inden da har han regeret landet i en række forskellige positioner, efter at han i slutningen af 1970'erne var en del af de oprørsgrupper, som tog magten fra det daværende diktatur.

/ritzau/