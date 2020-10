EU: Angreb på civile i omstridt region er ekstremt bekymrende

Armenien og Aserbajdsjan bør snarest muligt finde vej tilbage til forhandlingsbordet, lyder EU-opfordring.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, ser med stor alvor på weekendens meldinger om brud på våbenhvilen i Nagorno-Karabakh.

I en meddelelse opfordrer Borrell søndag aften de krigende parter - Armenien og Aserbajdsjan - til at finde vej tilbage til forhandlingsbordet.

- Vi har med ekstremt stor bekymring noteret os meldingerne om fortsatte militære aktiviteter mod blandt andet civile mål og med civile ofre, siger udenrigschefen.

Udtalelsen kommer, efter at Armeniens og Aserbajdsjans udenrigsministre fredag var nået til enighed om en våbenhvile efter maratonforhandlinger.

Men lørdag var der kort efter våbenhvilens ikrafttræden allerede meldinger om brud på aftalen.

Det er fortsat søndag, hvor Aserbajdsjans forsvarsministerium siger, at mindst syv personer er døde og 33 kommet til skade.

EU's 27 medlemslande "opfordrer parterne til fuldt ud at respektere aftalen", tilføjer Borrell.

Han ønsker, at de "deltager i substantielle diskussioner uden forsinkelse" under Minsk-gruppen, som hører under den europæiske samarbejdsorganisation OSCE.

Det er en proces, som Frankrig, Rusland og USA i mange år har stået i spidsen for i forsøget på at finde en varig løsning på konflikten, men uden succes.

Stridens kerne går flere årtier tilbage. Da Sovjetunionen kollapsede i starten af 1990'erne, løsrev en autonom del af Aserbajdsjan sig. Regionen hedder Nagorno-Karabakh og har et armensk flertal.

Det udløste en de facto krig mellem de to lande, som ikke er endt siden.

Nagorno-Karabakh er en enklave i Aserbajdsjan med omkring 150.000 indbyggere.

Separatisterne har erobret et bredt bælte af land, der giver dem adgang til grænsen til Armenien.

De seneste ugers kampe har kostet hundredvis af mennesker livet og fordrevet langt flere.

