EU annoncerer sagsanlæg mod briterne i nordirsk brexitstrid

Storbritannien kan ende med at skulle betale bøde for at gå imod brexitaftale, lyder det fra EU-Kommissionen.

EU har annonceret to sagsanlæg mod Storbritannien i kølvandet på meldingen om, at briterne på egen hånd vil ændre den såkaldte nordirske protokol og dermed brexitaftalen.

Det oplyser EU-Kommissionen ifølge Reuters.

Sagsanlæggene kan potentielt ende med bøder, men det har ifølge Reuters lange udsigter.

Det var ventet, at EU ville skride til handling over for Storbritannien.

Mandag præsenterede premierminister Boris Johnson et forslag til at underminere dele af Nordirland-protokollen. Protokollen blev indgået mellem den britiske regering og EU i forbindelse med brexit.

Johnsons lovforslag skal løse de udfordringer, som protokollen ifølge briterne giver – blandt andet med kontrol af varer, der sendes fra Storbritannien til Nordirland.

Lovforslaget vækker ikke begejstring i EU, hvor man taler om ødelagt tillid.

- Der er ingen legal eller politisk retfærdiggørelse for at unilateralt at ændre en international aftale, udtaler EU-Kommissionens næstformand Maros Sefcovic.

/ritzau/