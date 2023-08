EU arbejder på sanktioner efter kup i Niger

EU-landene arbejder på at indføre sanktioner efter det militære kup i Niger.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Udmeldingen kommer efter et møde for EU-landenes forsvarsministre onsdag i Toledo i Spanien.

Her var der ifølge Borrell opbakning til Economic Community of West African States (ECOWAS).

- Det er op til dem at træffe beslutninger, som kan imødegå dette militære kup. Vi vil forsøge at implementere de sanktioner, som de har besluttet, siger Josep Borrell.

Han lægger dermed op til, at der skal være "afrikanske løsninger på afrikanske problemer".

- Vi bevæger os fremad i forhold til et sanktionsregime mod kupmagerne, og i morgen vil udenrigsministrene gå videre med det, siger Borrell.

Han henviser dermed til, at EU-landenes udenrigsministre torsdag mødes i Toledo i Spanien.

Spanien har overtaget EU-formandskabet fra Sverige og er derfor vært for en række møder for EU-landenes ministre.

- Vi vil støtte ECOWAS ud fra, hvad de konkret ønsker, siger Josep Borrell.

Det er dog ikke ensbetydende med en blankocheck. Men alle ønsker fra sammenslutningen af vestafrikanske lande vil blive overvejet, siger Borrell.

Nigers præsident, Mohamed Bazoum, og hans regering blev udsat for et militærkup 26. juli.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Ecowas har siden besluttet, at der skal stå en hær parat, der kan intervenere i Niger. Organisationen har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

/ritzau/