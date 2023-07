EU betaler Tunesien for at standse bådene til Europa. Men vil det give mere eller mindre migration?

En ny migrationsaftale mellem EU og Tunesien skal være model for aftaler med andre lande om at lukke de nordafrikanske kyster for udsejling til Europa. Men aftalen styrker præsident Kais Said, som har sat Tunesiens demokrati ud af kraft og deporteret migranter til ørkenen