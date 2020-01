EU-boss: Deadline er for nær til fuld aftale med briterne

Det bliver svært at få alle aspekter med i en aftale mellem EU og briterne i 2020, siger Ursula von der Leyen.

Hvis Storbritannien forlader EU som ventet med udgangen af januar, har parterne blot 11 måneder til at indgå en aftale om det fremtidige forhold.

Det er for kort tid til at lande en omfattende aftale, vurderer EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som onsdag taler i London, hvor hun efterfølgende møder premierminister Boris Johnson.

- Forlænger man ikke overgangsperioden efter 2020, så kan man ikke forvente at blive enige om alle aspekter af vores partnerskab. Vi bliver nødt til at prioritere, siger Ursula von der Leyen i London.

Parterne kan senest 30. juni beslutte at forlænge overgangsperioden, hvorunder de nuværende regler vil være gældende.

Storbritannien og EU kan ikke indlede forhandlingerne om det fremtidige forhold, før Storbritannien formelt er blevet et tredjeland. Det sker - hvis planen holder - om lidt over tre uger.

Boris Johnson har sagt, at han ikke ønsker en forlængelse af overgangsperioden.

Det er snart fire år siden, at et snævert flertal af de britiske vælgere stemte for at forlade EU.

Forhandlingerne om skilsmissen og den parlamentariske godkendelse har taget lang tid, men diplomater tæt på processen har advaret om, at de kommende forhandlinger om det fremtidige forhold bliver endnu mere vanskelige.

- Vi går et forløb i møde med hårde forhandlinger, og hver side vil kæmpe for det, som er bedst for dem, siger von der Leyen.

Kommissionsformanden understreger, at briterne vil være tvunget til at holde fast i mange af de samme regler, som kongeriget har nu som medlem af EU. Ellers er det ikke muligt at bevare et nært forhold.

- Uden lige spilleregler på miljø, arbejde, skat og statsstøtte kan man ikke opretholde adgang af høj kvalitet til verdens største indre marked (EU, red.), siger von der Leyen.

Hun tilføjer, at jo mere briterne afviger fra de nuværende regler, jo mere fjernt vil forholdet mellem parterne blive.

