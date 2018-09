EU-boss lover at bekæmpe hvidvask efter Danske Bank-sag

Efter skandaler i ING og Danske Bank lover kommissionsformand Jean-Claude Juncker en stærkere bankmyndighed.

EU-Kommissionen er på vej med nye foranstaltninger, der lægger op til, at myndighederne på tværs af grænser kan bekæmpe hvidvask mere effektivt.

Det skal ske via et stærkere mandat til Den Europæiske Bankmyndighed (EBA).

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i sin årlige tale "Unionens tilstand" i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Forslaget kommer i forlængelse af flere europæiske bankskandaler. En af dem er i Danske Bank, hvor store milliardbeløb ifølge interne undersøgelser skal være blevet vasket hvide i en estisk filial.

Kommissionen vil have nedsat en ny komité under Den Europæiske Bankmyndighed.

Komitéen skal styrke samarbejdet mellem de nationale myndigheders organer til bekæmpelse af hvidvask. Netop samarbejde har været et af de punkter, som EU's finanstilsyn har efterlyst i en intern rapport.

Desuden skal EBA med et nyt mandat ifølge EU-Kommissionen kunne bede efterforskere af hvidvask i et medlemsland om at undersøge potentielle lovbrud.

I forslaget hedder det, at bankmyndighedens mandat til bekæmpelse af hvidvask skal "tydeliggøres".

Det blev for nylig kendt, at EBA har færre end to faste medarbejdere til at arbejde med bekæmpelse af hvidvask.

Der nævnes ikke konkret i EU-Kommissionens forslag, hvad antallet af medarbejdere skal være. Men der lægges op til, at myndigheden skal have "passende" ressourcer.

Også den hollandske bank ING har en sag om hvidvask. ING har for nylig indgået forlig med myndighederne, der betyder, at banken skal betale 775 millioner euro for ikke at have stoppet hvidvask.

ING har placeret ansvaret hos bankens finansdirektør gennem 22 år, Koos Timmermans, der har fået en fyreseddel.

Danske Bank vil i denne måned være klar med en intern undersøgelse af sagen i den etiske filial.

/ritzau/