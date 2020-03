EU efter grænselukning: Butikker vil ikke kunne fylde hylder

Tusindvis af lastbiler er strandet ved lukkede grænser rundt omkring i EU, siger kommissionsformand.

De seneste dage har ikke bare Danmark, men en række EU-lande lukket deres grænser. Det skyldes frygt for spredning af coronavirus.

EU-Kommissionens formand advarer søndag i en videobesked om, at det vil få konsekvenser for tilgængeligheden af mad og dagligvarer, hvis ikke man gør noget.

- Gør vi ikke noget nu, vil butikkerne få svært ved at fylde op på hylderne med visse produkter fra andre steder i det indre marked, siger hun i en videobesked fra Bruxelles.

Varer skal ifølge kommissionsformanden "kunne flyde frit rundt i EU uden forhindringer".

Tusindvis af lastbiler er ifølge von der Leyen strandet ved grænser rundt omkring i Europa.

- I denne situation er det af afgørende betydning, at vi holder vores indre marked åbent, siger hun.

En lignende melding kom hun med fredag formiddag, da hun direkte sagde, at det ikke var anbefalet af sundhedsmyndighederne at lukke grænserne. Hun henviste til WHO.

Fredag aften meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark fra lørdag klokken 12 ville lukke grænserne.

Ursula von der Leyen har ikke ønsket at kommentere den danske regerings beslutning. Frederiksen sagde på pressemødet, at hun på forhånd havde orienteret EU-Kommissionen.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har sagt, at den ikke har anbefalet en lukning. Der er ikke videnskabeligt belæg for, at det har en virkning. Det var en politisk beslutning, sagde direktør Søren Brostrøm.

Mette Frederiksen har siden bekræftet, at det er tilfældet. Hun tilføjede, at videnskaben er bagud og ikke tilstrækkeligt vidende om virusepidemier af dette omfang.

Mandag vil EU-Kommissionen fremsætte retningslinjer for EU-landene om landegrænser.

- Beskyttelse af folks helbred skal ikke blokere, at varer og essentielle ting når frem til patienter, sundhedssystemer, fabrikker og butikker, siger hun.

EU-Kommissionen arbejder sammen med virksomheder om at øge produktionen af medicinsk udstyr. Og dette udstyr skal man "beholde inden for EU's grænser", understreger hun.

- Det er derfor, at vi i dag har vedtaget en autoriseringsordning for eksport af beskyttelsesudstyr. Den betyder, at sådanne varer kun kan eksporteres til lande uden for EU ved eksplicit tilladelse fra EU-landene, siger hun.

Det er ifølge von der Leyen det rette at gøre, da EU-landene har brug for dette udstyr.

- Vi må hjælpe hinanden. Intet land kan producere, hvad det har behov for. I dag er det Italien, som hurtigt har brug for store mængder medicinsk udstyr, men om få uger har andre lande også brug for det.

- Ved at producere mere, beholde det i EU og dele med hinanden kan vi beskytte vores sundhedspersonale og inddæmme spredning af virus, siger hun.

Mandag vil EU-Kommissionens præsentere en fælles indkøbsplan for testudstyr og respiratorer. Der er ifølge von der Leyen "alvorligt brug for dem" over hele EU.

