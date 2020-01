EU-chef afventer vagthund efter beklagelig melding fra Iran

EU støtter sig til FN-agenturs verificering af Irans atomaktiviteter, understreger EU-udenrigschefs talsmand.

USA's drab på en magtfuld iransk general, og Irans efterfølgende udmelding om at landet vil skrue op for berigelsen af uran, har sat diplomatiet på overarbejde - også i Europa.

Mandag eftermiddag er Nato-landenes ambassadører samlet til hasteindkaldt møde om Iran i Bruxelles. Og i EU-regi arbejdes der på at indkalde til et ekstraordinært udenrigsministermøde i samme by.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, "beklager Irans seneste udmelding" søndag om, at landet ikke længere vil respektere en begrænsning af, i hvor høj grad Iran kan berige uran.

Denne begrænsning er en vigtig del af atomaftalen, som EU forsøger at redde, efter at USA har trukket sig fra den.

- Der er lige nu aktivitet på mange fronter i forhold til at finde veje, så EU kan bidrage til en deeskalering, siger Borrells talsmand, Peter Stano.

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, vil mandag eftermiddag udtale sig om Iran. Det bekræfter tyskerens talsmand.

Aftalen med Iran er ifølge talsmand Peter Stano helt central i bestræbelserne på at forhindre spredning af atomvåben.

- For os er det meget beklageligt, hvad Iran har meddelt. Men vi er nødt til at følge og se, hvad Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) siger om situationen i landet.

- Så selv om han (Josep Borrell, red.) beklager Irans udmelding, så understreger han samtidig, at vi støtter os til verificeringen fra atomagenturet i forhold til alle de skridt, som Iran tager, siger Stano.

Udenrigschefen er "i tæt kontakt med alle relevante partnere". Han har indbudt Irans udenrigsminister, Mohammed Javad Zarif, til møde i Bruxelles.

- Det er så op til iranerne, om de vil tage imod den. Jeg forstår, at der er interesse fra begge sider i at opretholde dialogen.

Et spørgsmål om yderligere sanktioner eller en nedtrapning af samme vil være baseret på svarene fra IAEA, uddyber talsmanden.

Efter mødet i Nato mandag holder generalsekretær Jens Stoltenberg et kort pressemøde.

/ritzau/