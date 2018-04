EU-chef appellerer til eurolande om at afskrive græsk gæld

Medlemmerne i eurozonen bør afskrive græsk gæld, siger Jean-Claude Juncker under besøg i Athen.

EU's kommissionsformand appellerer til landene i eurozonen om at imødekomme Grækenlands ønske om afskrivning af gæld.

Grækerne har fortsat en stor milliardgæld til EU-landene.

- Vi bør fokusere på problemet med at reducere gælden, siger Jean-Claude Juncker under et besøg i Athen.

Meldingen fra Juncker kommer, mens der kun er tre måneder, til det seneste låneprogram udløber i august.

Lånepakker med tilhørende skrappe krav til reduktion af statsgælden var med til at redde Grækenland fra bankerot.

Milliarder af euro blev sendt til Grækenland, så landet kunne forblive i euroen. Men dermed blev gælden også fastlåst på et kritisk og uholdbart højt niveau.

Den tyske regering kræver ifølge finansavisen Handelsblatt strenge betingelser for yderligere afskrivning af gæld.

