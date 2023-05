EU-chef: Forbud mod eksport til tredjelande er sidste udvej

Muligheden for at forbyde eksport af varer til tredjelande skal fungere som en sidste udvej for at undgå omgåelser af sanktionerne mod Rusland.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tirsdag på et pressemøde i Kyiv.

Her besøger hun Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. De har under mødet blandt andet diskuteret nye sanktioner, siger EU-chefen.

- Vi har i den seneste tid set en stigning af meget usædvanlige bevægelser af varer fra EU til visse tredjelande. Varerne ender derefter i Rusland. Derfor foreslår vi et nyt værktøj, siger von der Leyen.

Konkret vil det gå ud på, at EU-Kommissionen vil kunne foreslå medlemslande at sanktionere eksport af varer, hvis det bliver observeret, at varerne mod EU's hensigt finder vej til Rusland gennem tredjelande.

Ursula von der Leyen nævner tirsdag ikke specifikke lande. Tidligere er det dog blevet beskrevet, at det er lande som Kasakhstan, Uzbekistan og Tyrkiet, som ser ud til at hjælpe Rusland med at omgå sanktionerne fra EU.

Men også Kina, som EU i forvejen har et anstrengt forhold til, kan blive omfattet.

- Værktøjet vil være en sidste udvej, og det vil blive brugt med forsigtighed. Men der skal ikke være tvivl om, at vi modarbejder omgåelser af sanktionerne, siger Ursula von der Leyen.

Tiltaget er en del af en sanktionspakke, som vil blive den 11. i rækken.

Kommissionen blev internt enige om indholdet fredag, hvorefter avisen Financial Times søndag beskrev store dele af pakken.

Det skete, efter at avisen havde fået adgang til lækkede dokumenter.

Af dem fremgår det også, at kommissionen ønsker at indføre sanktioner mod syv kinesiske selskaber, som beskyldes for at sælge våbenkomponenter til Rusland.

Medlemslandene, som alle har vetoret, når det handler om nye sanktioner, har endnu ikke godkendt pakken.

/ritzau/