EU-chef insisterer: Selskaber skal levere vacciner som lovet

Europa har hjulpet selskaber med at udvikle coronavacciner. Nu må de overholde deres forpligtelser, lyder det.

De selskaber, der producerer og leverer coronavacciner til EU, kommer til at "skulle levere" og "overholde deres forpligtelser".

Det insisterer formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, tirsdag i forbindelse den digitale udgave af det årlige Davos-møde i Verdens Økonomiske Forum (WEF). Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Meldingen kommer, efter at selskaberne Pfizer/BioNTech og AstraZeneca har meddelt, at de ikke kommer til at levere de mængder vacciner til EU, som det fra starten har været aftalt.

- Europa har investeret milliarder i at hjælpe med at udvikle verdens første coronavacciner.

- Og nu må selskaberne levere. De må overholde deres forpligtelser, siger Ursula von der Leyen ifølge AFP.

Forleden skrev Financial Times med henvisning til en undersøgelse fra analysefirmaet Airfinity, at EU har investeret meget mindre i udviklingen af vacciner end Storbritannien og USA.

Ifølge undersøgelsen har Storbritannien og USA hver især brugt cirka syv gange så meget på forhånd målt på antallet af indbyggere, som EU har.

Pengene er gået til hjælp til vaccineudvikling, indkøb og produktion, skriver Financial Times.

/ritzau/