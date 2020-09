EU kræver Kina-barrierer revet ned før de indgår stor aftale

Kinas præsident lover at se på, hvordan EU-lande kan få mere fair adgang til Kinas marked, siger EU-chef.

EU ønsker en investeringsaftale på plads med Kina, men først skal Kina stoppe med at udnytte Europa som handelspartner, lyder budskabet flere EU-ledere efter et minitopmøde mandag.

Det blev understreget af både EU-præsident Charles Michel, Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som alle deltog i videomødet med Kinas præsident, Xi Jinping.

- Vi lægger pres på for at komme videre med den investeringsaftale, siger Merkel og tilføjer:

- Samarbejdet med Kina skal være baseret på principper som reciprocitet og fair konkurrence. Vi har forskellige sociale systemer. Men vi støtter begge multilateralt samarbejde, og derfor skal det også være baseret på regler.

Blandt EU-landene er der blandt fokus på, at europæiske virksomheder ikke har samme fair adgang til det kinesiske marked, som Kina har i EU.

Det handler blandt andet om statslig understøttelse af virksomheder, som i Kina er stor, men som i øjeblikket på grund af coronakrisen også i Europa er helt anderledes, end den plejer at være.

- Europa er et åbent marked, og Europa skal til gengæld have fair adgang til det kinesiske marked. Vi noterede os, at præsident Xi gav tilsagn om, at han ville se på dette, siger Ursula von der Leyen.

Hun opfordrer Kina til at "rive barriererne ned".

- Fra Kinas side er der naturligvis også krav. Men det er nu på tide, at der er ægte interesse i at komme videre og forbedre tingene. Så der er mulighed for denne investeringsaftale. Det er ikke et spørgemål om tid, men om substans, siger von der Leyen.

Parterne er ifølge formanden for EU-Kommissionen enige om at diskutere tre udfordringer: Hvordan en europæisk virksomhed kan fungere side om side med statsejede virksomheder, tvungen teknologioverførsel og statsstøtte.

Tvungen teknologioverførsel er noget, som også USA i årevis har udpeget som et problem med Kina.

Begrebet betyder, at Kina kræver et samarbejde med en national virksomhed, når en udenlandsk virksomhed opererer i landet. Dermed får Kina adgang til teknologisk viden fra denne.

- Europa skal være en spiller, og ikke en bane, man spiller på.

- Vi ønsker mere fairness. Vi ønsker et mere balanceret forhold, altså mere reciprocitet og fair spilleregler, siger Charles Michel efter mødet.

