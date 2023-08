EU-chef: Kup i Gabon vil øge ustabiliteten i Vestafrika

Situationen i det vestafrikanske land Gabon vil være på dagsordenen, når EU's forsvarsministre onsdag er samlet til uformelt møde i Toledo i Spanien.

- Det har stor betydning for Europa, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, forud for mødet.

- Hvis det bekræftes, er det endnu et militærkup, der øger ustabiliteten i hele regionen, siger han.

Hvis militæret tager magten i Gabon, er det endnu et militærkup i en række af kup, der har fundet sted i lande som Den Centralafrikanske Republik, Mali, Burkina Faso og Niger i de seneste par år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ministrene må grundigt overveje, hvad der sker der, og hvordan vi kan forbedre vores politik vedrørende de lande, siger Borrell inden forsvarsministrenes møde.

Tidligt onsdag morgen stod en gruppe officerer frem på nationalt tv i Gabon.

De meddelte, at de har "afsluttet det nuværende regime", og at resultatet af lørdagens valg er annulleret.

Meldingen kom umiddelbart efter, at Gabons valgkommission offentliggjorde resultatet af valget. Det viser, at præsident Ali Bongo blev genvalgt med 64,27 procent af stemmerne.

Militærofficererne, som hævder at repræsentere hele landets forsvars- og sikkerhedsstyrker, siger, at valget "ikke levede op til kravene om transparente, troværdige og inkluderende valg, som befolkningen i Gabon havde håbet".

- I dag gennemgår landet en alvorlig institutionel, politisk, økonomisk og social krise, siger en af officererne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I det gabonesiske folks navn har vi besluttet at forsvare freden ved at sætte en stopper for det nuværende regime.

Mens meddelelsen blev sendt på tv, kunne lyden af skud høres i hovedstaden, Libreville. Onsdag morgen var der øde og stille i byens gader, rapporterer en journalist fra AFP.

Internettet, der har været afbrudt i tre dage, fungerer igen onsdag morgen, meddeler samme journalist.

Ali Bongo har været præsident i det olierige Gabon i 14 år. Han blev første gang valgt i 2009, hvor han efterfulgte sin far, Omar Bongo Ondimba, som havde været ved magten i 41 år.

/ritzau/Reuters