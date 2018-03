EU-chef lover hurtigt og hårdt modsvar på Trumps toldmur

Meldingen om importtold på stål og aluminium i USA bliver modtaget med stor ærgrelse i EU-hovedkvarteret.

Reaktionen på Donald Trumps beslutning, om at USA pålægger høje toldtariffer på import af stål og aluminium, kom hurtigt fra Europa.

To timer senere melder EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, at unionen vil præsentere et modsvar i løbet af de kommende dage.

Deri ligger, at EU vil pålægge told på importerede varer fra USA.

Det er med stor ærgrelse, at USA fra næste uge vil indføre toldtakster på 25 procent for stål og 10 procent på aluminium, lyder det fra Juncker.

EU-chefen kalder Trumps tiltag for et "indgreb, der åbenlyst har som mål at beskytte USA's nationale industri".

/ritzau/Reuters