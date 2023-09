EU-chef lover migranthjælp til Italien under besøg på ø

EU har søndag præsenteret Italien for en række tiltag, der skal hjælpe landet med at håndtere et rekordhøjt antal migrantankomster.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er EU's Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, der har varslet EU-hjælp under et besøg på den italienske ø Lampedusa. Her holdt hun søndag pressemøde med Italiens premierminister Giorgia Meloni.

- Uregelmæssig migration er en europæisk udfordring, og det kræver et europæisk svar, sagde Ursula von der Leyen.

Siden mandag er omkring 8500 personer - flere end antallet af indbyggere på Lampedusa - ankommet til øen i cirka 200 både.

Det oplyser FN's Internationale Organisation for Migration ifølge AFP.

Migrationen har på ny sat gang i en debat om, hvordan EU-lande deler ansvaret med at tage imod tusindvis af migranter.

Lampedusa, der er Italiens sydligste ø, har længe været en destination for migrantbåde fra Nordafrika. Dens kapacitet er derfor ved at være udfordret.

Ifølge italiensk Røde Kors, der står for driften af øens migrantcenter, er der 1500 migranter på centeret. Kapaciteten er normalt 400.

- Vi gør alt, hvad vi kan, sagde premierminister Giorgia Meloni søndag.

- Den fremtid, som Europa ønsker, er på spil, fordi Europas fremtid afhænger af Europas evne til at håndtere store udfordringer, lød det.

Ursula von der Leyen løftede søndag sløret for en tipunktsplan, der skal nedbringe Italiens udfordringer med migranterne.

Blandt andet skal Det Europæiske Asylagentur (EUAA) og Frontex, der er EU's grænsekontrolsagentur, have mere støtte til at registrere ankomster.

Det skal også sikres, at der bliver taget fingeraftryk fra migranter, og at der bliver gennemført interviews, som kan hjælpe myndighederne.

EU vil også hjælpe med at transportere asylansøgere fra Italien til andre EU-lande - særligt kvinder og uledsagede mindreårige, lyder det.

Over 127.000 migranter er ankommet til Italiens kyster indtil videre i år. Det er næsten dobbelt så mange som i samme periode sidste år, skriver AFP./ritzau/