EU-chef opfordrer Europas flåder til at patruljere ved Taiwan

EU's udenrigschef, Josep Borrell, vil have europæiske flåder til at hjælpe med patruljeringen i det omstridte Taiwanstræde.

Det skriver han i en klumme i det franske ugeblad Le Journal du Dimanche ifølge nyhedsbureauet AFP.

For Taiwan, mener Borrell, "vedrører os økonomisk, kommercielt og teknologisk".

- Derfor opfordrer jeg europæiske flåder til at patruljere i Taiwanstrædet og vise Europas dedikation til navigationsfrihed i det her absolut afgørende område, skriver han.

Kina påbegyndte for to uger siden tre dages militærøvelser omkring Taiwan som modsvar på præsident Tsai Ing-wens besøg i USA.

Borrell kommenterede også tidligere på ugen vigtigheden af at bakke op om Taiwan.

- Taiwan er tydeligvis en del af vores geostrategiske omkreds for at garantere fred, sagde han.

Også Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), kommenterede for nylig vigtigheden af at bakke op om Taiwan.

Hans kommentarer kom efter nogle meget omtalte udtalelser fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der blev fortolket som en advarsel mod, at Europa bliver omfattet af en konflikt om Taiwan mellem stormagterne USA og Kina.

- Taiwan ligger langt væk, men at det ikke er vores konflikt, kan man ikke helt sige. Det er måske ikke os, der skal løse den. Men det er klart, at der vil komme en global implikation, hvis der sker noget i Taiwan, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Taiwan får mandag også opbakning, når præsidenten for det mellemamerikanske land Guatemala, Alejandro Giammattei, kommer på besøg.

- Vi tager til Taiwan for at sende en klar besked til verden om, at lande har ret til selvstyre, sagde han i en video på det sociale medie Twitter inden afrejsen ifølge AFP.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

/ritzau/