EU-chef roser Danmark for at gå forrest i energikrise

Danmark bliver fremhævet af EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i en tale om Den Europæiske Unions tilstand.

Det sker onsdag i forbindelse med energikrisen, hvor von der Leyen ser Danmark som et foregangsland.

Hun henviser til dengang, verden sidst stod i en energikrise i 1970'erne, da verden var ramt af en oliekrise. Det førte dog ikke til, at der blev gjort op med det fossile brændstof, som i stedet modtog statsstøtte mange steder.

Men Danmark lagde sporene til en grønnere fremtid, mener hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Kun nogle få visionære forstod, at de virkelige problemer var de fossile brændstoffer. Ikke deres pris.

- Danmark begyndte at investere enormt i vindenergi. De lagde fundamentet for deres globale lederposition i sektoren og skabte titusindvis af nye job. Det er vejen frem, siger Ursula von der Leyen i talen.

Hun taler til EU-Parlamentet i Strasbourg, hvor hun også kommer med bud på løsninger på den nuværende energikrise, hvor priserne er skudt i vejret.

Hun foreslår, at EU-Kommissionen skal stå for at sikre mere end 140 milliarder euro med et loft over profit for energiselskaber samt bidrag fra fossile energiselskaber.

Beløbet svarer til 1041 milliarder kroner. Pengene skal bruges til at hjælpe udsatte forbrugere og mindre virksomheder, der er ramt af de høje energipriser.

EU skal ændre sin måde at tænke energi på fremover, lyder det.

- Det er vejen frem. Ikke bare et hurtigt fix, men en ændring af den måde vi tænker på, et hop ind i fremtiden, og det skal være vores princip i dag med denne krise, siger hun.

Ursula von der Leyen har besøgt Danmark flere gange i år. Blandt andet var hun i Esbjerg i maj og på Marienborg i august, hvor en række lande blev enige om at investere massivt i vindenergi.

Det skal ske i Nordsøen og Østersøen, hvor aftalerne er et stort skridt mod at nå EU's mål om klimaneutralitet.

Alt for mange lande handlede ikke under oliekrisen ifølge den tyske formand.

- Vi slap ikke af med vores afhængighed af olie, og hvad værre var, blev fossile brændstoffer massivt subsidieret. Det var forkert, ikke bare for klimaet, men også de offentlige finanser og vores uafhængighed.

- Og vi betaler stadig prisen for det, siger hun.

I sin tale, der holdes en gang om året, kommer hun også ind på, at unionen støtter Ukraine, der blev invaderet af Rusland i februar. Flere af de kvindelige politikere og parlamentarikere var klædt i Ukraines farver.

Det har været med til at sende priserne i vejret, da Rusland har lukket for en af sine største gasledninger flere gange.

/ritzau/