EU-chef håber på indefrosne russiske penge til Ukraine 1. juli

Allerede til sommer kan Ukraine få en tiltrængt pengeindsprøjtning fra uventet kant.

Det varsler EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, som vurderer, at EU-landene til sommer kan være klar til at sende afkastet af indefrosne russiske midler til Ukraine.

- Jeg sagde til stats- og regeringscheferne, at hvis vi handler resolut i arbejdet med at afslutte dette arbejde, så kan vi uddele den første del af pengene allerede 1. juli, siger von der Leyen.

Pengene skal ifølge kommissionsformanden også kunne bruges til at købe militært udstyr til Ukraine.

Det har været en diskussion blandt EU-landene, hvad pengene i givet fald måtte bruges til.

- Det er vigtigt, fordi det betyder mere støtte til Ukraine, heriblandt muligheden for at investere i militært udstyr, hvilket haster meget, siger EU-præsident Charles Michel.

Der er ikke endnu fundet en teknisk løsning på, hvordan afkastet af de russiske penge kan sendes til Ukraine.

Men politisk har idéen nydt stor udbredelse i kredsen af EU-lande. Dog har Ungarn været imod.

En talsmand for premierminister Viktor Orbans regering sagde under topmødet torsdag, at Ungarn ikke kunne støtte, at EU bruger afkastet af indefrosne russiske midler til at købe våben til Ukraine.

- Ungarns holdning er, at vi ikke vil involveres i krigen, så vi sender ikke våben, sagde talsmanden.

Derfor må de andre lande finde en løsning, hvor Ungarn ikke deltager, lod han forstå.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), ankom til Bruxelles med fuldtonet støtte til, at russiske midler bruges til våben til Ukraine.

- Det vil være en glæde, hvis Rusland kan få lov til at betale for de forbrydelser, der er blevet begået, sagde Frederiksen før mødet.

Den russiske centralbank har omkring 210 milliarder euro placeret i EU.

De fleste af pengene befinder sig i Euroclear-depotet i Belgien. Her har de været indefrosset siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

Det enorme beløb ventes at give et afkast på omkring tre milliarder euro om året, som EU ønsker at bruge på Ukraine.

