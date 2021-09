EU-chef varsler topmøde om forsvar: Vi skal et skridt op

Udviklingen i Afghanistan har vist, at Europa på forsvarsområdet bør være i stand til at handle på egen hånd.

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i sin tale "Unionens tilstand 2021".

- Europa kan og bør være i stand til og villig til at gøre mere på egen hånd, siger hun.

Hun siger ikke konkret, hvordan det bør komme til udtryk. Under den forrige kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, var en EU-hær på tale, men det kontroversielle emne går hun udenom.

Von der Leyen fremhæver blandt andet, at EU skal sørge for stabilitet hos naboer og stå stærkt over for cybertrusler.

- Hvis alt er forbundet, kan alt hackes. Vi skal være en førende magt inden for cybersikkerhed. Derfor har vi brug for en cyberforsvarspolitik, siger hun.

På spørgsmålet om EU's forsvarspolitik meddeler von der Leyen, at hun - sammen med EU-præsident Charles Michel - vil indkalde til et topmøde, der handler specifikt om forsvarspolitik.

Topmødet skal finde sted, når Frankrig har EU-formandskabet. Det sker i januar.

- Det er tid til, at Europa tager skridtet op til næste niveau, siger von der Leyen.

Hun mener, at der vil være missioner, hvor eksempelvis FN og Nato ikke vil være til stede, men hvor EU bør være til stede. Derfor er der brug for en europæisk forsvarsunion, lyder det.

Og der er meget, der kan gøres på EU-plan. Men medlemslandene skal også gøre mere, lyder budskabet.

- Det første er at foretage en fælles vurdering af de trusler, vi står overfor, og fastlægge en fælles tilgang til håndteringen af dem.

- Og vi er nødt til at beslutte, hvordan vi kan udnytte alle de muligheder, der allerede findes i traktaten, siger hun.

Disse elementer skal blandt andet diskuteres på topmødet om europæisk forsvar.

