EU-chef vil give Ukraine en melding i næste uge

Von der Leyen er på sit andet besøg hos Zelenskyj i Kyiv med et løfte om et første svar fra EU inden længe.

EU-Kommissionen vil inden udgangen af næste uge være klar med sin vurdering af Ukraines ansøgning om EU-medlemskab.

Det siger kommissionens formand, Ursula von der Leyen, under et besøg i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Hun skal lørdag drøfte et eventuelt ukrainsk medlemskab med landets præsident, Volodymyr Zelenskyj.

De drøftelser "vil gøre os i stand til at færdiggøre vores vurdering ved udgangen af næste uge", siger hun på et fælles pressemøde med præsidenten.

Det er første gang, at EU's ledelse udadtil har sagt noget om, hvornår Ukraine kan vente et svar fra Kommissionen.

Det svar vil dog kun være et første skridt, for der venter en lang proces forude.

Alle 27 EU-lande skal være enige om at give Ukraine status som kandidatland.

Og på tværs af EU er der delte meninger om, hvorvidt Ukraine skal lukkes ind i EU's venteværelse.

Polen og de baltiske lande har meldt ud, at de støtter et ukrainsk EU-kandidatur. Lande som Østrig, Tyskland, Frankrig og Holland er enten skeptiske eller har helt andre planer.

Men foreløbig afventer alle lande en vurdering fra EU-Kommissionen af Ukraines potentiale som kandidatland.

På lørdagens pressemøde minder von der Leyen den ukrainske præsident om, at selv om der er sket fremskridt med reformer, har Ukraine stadig et stort arbejde foran sig.

- I har gjort meget for at styrke retsstaten. Men der er stadig behov for at indføre reformer for blandt andet at bekæmpe korruption, siger hun.

Det er von der Leyens andet besøg i Kyiv, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Ukraine sendte sin ansøgning om medlemskab til EU for bare tre måneder siden - kort efter Ruslands invasion.

Normalt tager processen fra ansøgning til afklaring om et muligt kandidatur op til 18 måneder. Men situationen er en anden med Ukraine.

For det er planlagt, at EU skal tage stilling til Ukraines ønske om at blive en del af det europæiske fællesskab, når EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde i Bruxelles 24. og 25. juni.

/ritzau/Reuters