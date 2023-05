EU-chef vil lægge en mindre hård linje over for Kina end USA har gjort

Når statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige stats- og regeringschefer for EU-landene samles til topmøde i juni, vil Kina være på dagsordenen. Det fastslår EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Han fremlagde fredag et oplæg til en fælles EU-strategi over for Kina for EU-landenes udenrigsministre på et møde i Stockholm.

- I dette papir vil vi kalibrere vores position over for Kina.

- Papiret skal danne udgangspunkt for en fælles EU-linje over for Kina, siger Josep Borrell.

Når det gælder udenrigspolitiske spørgsmål, er det dog stats- og regeringscheferne, der træffer den endelige beslutning. Derfor vil spørgsmålet ifølge Josep Borrell skulle afklares på topmødet i Bruxelles 29.-30. juni.

I de seneste uger har flere af EU-landenes ledere på skift besøgt Beijing med store handelsdelegationer for at sikre sig nye kontrakter, men de har ikke altid holdt den samme politiske linje over for Kina.

Det vakte blandt andet opsigt, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, udtrykte sig på en måde, der lød, som om han advarer mod, at Europa inddrages i en konflikt mellem USA og Kina om Taiwan. At Macron var ved at skille EU fra USA, der ellers regnes om EU's tætteste allierede.

Uden at gå ind i den polemik, fastslår Borrell, at der er behov for en fælles EU-linje.

- Papiret er meget kalibreret for at sikre, at vi kan samles om det. Vi skal stå sammen, hvis vi skal være relevante i forhold til Kina som en ny stormagt, siger Josep Borrell.

For at få alle EU-lande med lægger han op til en mindre hård linje over for Kina, end USA har lagt. Ifølge Borrell kan man "glemme alt om at afkoble" økonomisk fra Kina, fordi EU og Kinas økonomier allerede er for afhængige af hinanden.

Samtidig er Kina afgørende, hvis verden skal løse klimaudfordringerne, siger Josep Borrell.

- Vi kan slet ikke løse klimaforandringerne uden Kina. Derfor skal vi engagere os med Kina, men samtidig mindske afhængigheden af landet, siger Josep Borrell.

EU-Kommissionen har for nylig fremlagt et udspil kaldet Critical Raw Materials Act, som skal gøre EU mindre afhængig af råmaterialer fra Kina.

Ifølge Josep Borrell lægger papiret op til, at EU fortsat skal anerkende Kina som en partner, man handler med. Men også som en konkurrent, som man økonomisk og teknologisk forsøger at levere bedre løsninger end.

Hvor langt EU skal gå, når det handler om at se Kina som en rival, vil formentlig blive omdrejningspunktet for diskussionerne frem mod EU-topmødet.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har gjort det klart, at Kinas ageren i forhold til Ruslands invasion af Ukraine vil være afgørende for forholdet mellem EU og Kina.

