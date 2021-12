EU-chefer vil overvinde vaccinetøven i kampen mod Omikron

Den nye coronavariant Omikron viser, hvor vigtigt det er at få vaccineret mere i kampen mod coronavirusset.

Det fremgår af en konklusion fra et EU-topmøde torsdag i Bruxelles. Ved topmødet er coronasituationen det første emne på dagsordenen, der er blevet diskuteret.

I konklusionen kalder EU's stats- og regeringschefer Omikron en "bekymrende variant".

- Det understreger den afgørende vigtighed ved vaccinationer i kampen mod pandemien. Udrulning af vacciner til alle og at give boosterstik er afgørende og haster.

- I den kontekst er det en nøgle at overkomme vaccinetøven. Herunder ved at adressere disinformation, hedder det i konklusionen.

Omikron spreder sig hastigt i Europa. Siden den kom til EU, har den været genstand for bekymring i EU-toppen.

EU-præsident Charles Michel ønskede tidligere på måneden at indkalde til et ekstraordinært virtuelt EU-topmøde for at drøfte situationen. Men det lykkedes ikke at finde en dato.

Derfor er covid-19 blandt de mange sager på dagsordenen ved topmødet torsdag.

/ritzau/