EU-chefforhandler: Hårdt brexit har aldrig været tættere på

Et brexit uden aftale er tættere på end nogensinde før. Briterne skal komme med løsningerne, siger Barnier.

Det møder ærgrelse og bitterhed fra flere parter i EU, at det britiske parlament tirsdag forkastede premierminister Theresa Mays brexitaftale.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, er "meget ked af resultatet".

- Aftalen er det bedst mulige kompromis, som vi har arbejdet objektivt på.

- Resultatet viser, at de politiske betingelser for en aftale ikke er til stede i Storbritannien, siger han onsdag under en debat i Europa-Parlamentet om udfaldet af tirsdagens brexitafstemning i det britiske parlament.

Barnier siger videre, at risikoen for et hårdt brexit er større end nogensinde før, og det er op til briterne at komme med forslag til at løse hårdknuden.

Chefforhandleren modtager efterfølgende langvarige klapsalver fra Europa-Parlamentets medlemmer.

Også EU-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans, er ærgerlig over resultatet af afstemningen i det britiske underhus.

- Brexit er skadeligt for både Storbritannien og EU. Som politikere er vi forpligtet til at begrænse denne skade mest muligt. Det mener vi, at vi gør med den nuværende aftale.

- Briterne skal finde en ny holdning, og så må vi arbejde videre derfra, siger Timmermans under debatten.

/ritzau/