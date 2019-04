EU-chefforhandler spår vigtig uge for brexit-proces

Det er ikke skilsmisseaftalen, der forhandles, påpeger Barnier. Det er fremtiden efter brexit, lyder det.

I de seneste dage har den britiske premierminister, Theresa May, og hendes regering holdt brexit-møder med oppositionspartiet Labour.

Udfaldet ventes at blive præsenteret i næste uge, og det kan få betydning, spår EU's chefforhandler for briternes exit, Michel Barnier.

- Denne uge bliver meget vigtig. Vi får resultaterne fra forhandlinger mellem Labour og Theresa Mays regering.

- Kommer det til at flytte noget, spørger chefforhandleren i et interview med tv-kanalen LCI.

Tidligere søndag meddelte en talskvinde fra Labour, at møderne havde været produktive, men at regeringen skal flytte sig fra sine krav.

Lige meget hvad, så vil udfaldet ikke påvirke den 600 sider lange aftale, som er forhandlet mellem EU og den britiske regering, påpeger Barnier.

- De to parter er enige om, at aftalen er den eneste mulige. Den aftale, som vi har indgået er ikke til genforhandling.

- May er enig, og det er Jeremy Corbyn (Labours leder, red.) også. Det, som vi kan forhandle og forbedre, er det, der definerer vores fremtidige forhold til briterne, siger EU-chefforhandleren.

Oprindeligt var det planen, at Storbritannien skulle forlade det europæiske samarbejde 29. marts.

Brexit er dog blevet udskudt til senest 31. oktober, mens premierminister Theresa May kæmper videre for at få landet en aftale i parlamentet.

Der er dog efterhånden ikke længe til, at borgerne i EU skal til stemmeurnerne og vælge kandidater til Europa-Parlamentet i maj.

Hvis der ikke ligger en fast aftale inden da, skal de britiske borgere også stemme, påpeger Michel Barnier.

- I forhold til loven skal alle EU-medlemslande, hvilket Storbritannien stadig er, indtil det træder ud, afholde valg, siger han.

- Jeg kan godt forstå, at det kan virke uforståeligt, men sådan er loven, det står i EU-traktaten, tilføjer Barnier.

/ritzau/