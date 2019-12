EU-dom: Catalansk separatistleder burde have været løsladt

Separatistleder Oriol Junqueras skulle have haft lov til blive indlemmet i EU-Parlamentet, siger EU-Domstolen.

Den tidligere catalanske vicepræsident Oriol Junqueras, der sidder fængslet, var som valgt europaparlamentsmedlem berettiget til immunitet.

Det siger EU-Domstolen i en afgørelse torsdag formiddag.

Det betyder blandt andet, at separatistlederen skulle have været løsladt, så han kunne indtage sin rolle i EU-Parlamentet.

Junqueras, der blev fængslet som følge af løsrivelseskrisen i Catalonien i 2017, blev valgt til EU-Parlamentet ved europaparlamentsvalget i maj. Han fik dog ikke lov til at forlade fængslet og blive indlemmet i parlamentet.

Men det burde han ifølge EU-Domstolen.

Den siger, at Junqueras havde immunitet, der "løfter alle foreløbige tilbageholdelser, der er foretaget forud for valget af et medlem".

Det catalanske separatistparti ERC har straks efter EU-Domstolens afgørelse forlangt, at Junqueras bliver løsladt.

/ritzau/