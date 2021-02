EU-domstol afviser Ryanairs klage over statsstøtte til SAS

Statsstøtte til luftfartsselskaber under corona er mødt af klager fra Ryanair. Nu er de første afvist.

Ryanair får ikke noget ud af at have klaget over den svenske statsstøtte til SAS under coronakrisen. Det har en domstol i EU onsdag afgjort.

Flere lande har under krisen spyttet penge i kassen til flyselskaber, som er delvist nationalt ejet - blandt andet dansk-svenske SAS.

Det har EU-Kommissionen godkendt, men irske Ryanair har altså klaget over, at det er sket.

Nu er de første af striben af klager så blevet behandlet, og dem har lavprisselskabet ikke fået noget ud af.

Også Ryanairs klage over Frankrigs støtte til Air France er blevet afvist.

Ryanair vil nu appellere dommen. Det kan dog tage flere år, før der er en afgørelse på plads.

/ritzau/