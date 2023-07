EU-domstol giver tysk myndighed medhold i sag om Facebook

EU's øverste retsinstans har tirsdag afgjort, at en national konkurrencemyndighed godt kan kontrollere, hvorvidt databehandling på platforme som Facebook lever op til EU's dataregler.

Det skriver EU-Domstolen i en pressemeddelelse.

Afgørelsen kommer, efter at den tyske forbundskonkurrencemyndighed i 2019 forbød Meta, Facebooks ejer, at indsamle data om sine brugere uden deres samtykke.

Med sin praksis udnyttede Meta sin markedsposition, lød begrundelsen fra den tyske myndighed.

Meta mente dog ikke, at afgørelser om databehandling skulle komme fra konkurrencemyndigheder. Techgiganten appellerede derfor til en tysk domstol.

Den har siden bedt EU-Domstolen om at afgøre striden, som altså tirsdag er faldet ud til fordel for den tyske myndighed.

- I sin dom af dags dato bemærker Domstolen, at den pågældende medlemsstats konkurrencemyndighed i forbindelse med undersøgelsen af en virksomheds misbrug af dominerende stilling kan finde det nødvendigt ligeledes at undersøge, om virksomhedens adfærd er i overensstemmelse med andre regler end konkurrencereglerne, såsom databeskyttelsesforordningens regler, hedder det i afgørelsen.

Datareglerne er også kendt under forkortelsen GDPR.

EU-Domstolen understreger, at en konkurrencemyndighed kun i begrænset omfang kan træffe afgørelser om databehandling.

- Vurderingen af, om databeskyttelsesforordningen er overholdt, er således begrænset til det ene formål at konstatere et misbrug af dominerende stilling og at pålægge foranstaltninger til at bringe dette misbrug til ophør i henhold til konkurrencereglerne, skriver domstolen.

En talsperson for Meta siger, at man nu vil evaluere den nye dom.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi evaluerer domstolens afgørelse og vil have mere at sige på et senere tidspunkt, siger talspersonen.

Det er langt fra første gang, at Meta er kommet i søgelyset hos europæiske myndigheder.

Tilbage i maj blev techvirksomheden straffet med en bøde på omkring ni milliarder kroner fra EU.

Bøden blev udstedt, fordi Meta forbrød sig mod europæisk lovgivning ved at sende data fra europæiske Facebook-brugere til USA.

Det afgjorde et irsk tilsyn.

Tidligere er Meta blevet givet bøder på flere hundrede millioner euro fra EU for brud på EU's dataregler.

Meta har europæisk hovedkontor i den irske hovedstad Dublin. Foruden Facebook ejer virksomheden blandt andet WhatsApp og Instagram.

/ritzau/