EU-Domstol: Tre landes afvisning af asylansøgere var ulovlig

Beslutninger om obligatorisk omfordeling af asylansøgere blev ikke overholdt af EU-lande, hedder det i dom.

Polen, Ungarn og Tjekkiet handlede i strid med EU-retten, da de tre lande ikke bidrog til en EU-ordning for omfordeling af asylansøgere.

I en dom fra EU-Domstolen torsdag hedder det, at landene tilsidesatte en afgørelse truffet af EU-landene i 2015.

Her blev det besluttet, at medlemslandene skulle deltage i en midlertidig og obligatorisk omfordeling af 120.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien.

Den levede ingen af de tre lande op til.

Desuden gælder det for Polen og Tjekkiet, at de to lande også tilsidesatte deres forpligtelser i en tidligere fælles afgørelse fra EU-landene om 40.000 asylansøgere fra Grækenland og Italien.

/ritzau/