EU-Domstolen afviser sag men løfter pegefinger mod Polen

Polen må ikke rejse disciplinærsag mod dommere, som har fået afvist svar på spørgsmål, siger EU-Domstolen.

To polske dommere kan ikke få EU-Domstolens svar på, om en polsk retsreform, der gør det muligt at indlede disciplinærsager mod dommere, er lovlig.

EU-Domstolen vil ikke behandle de to sager, der er slået sammen, da de ikke omhandler fortolkning af EU-lov. Det skriver domstolen torsdag.

Domstolen siger dog samtidig, at det faktum, at domsolen afviser sagen, ikke må føre til, at der åbnes en sådan disciplinærsag mod de dommere, som har bedt om en fortolkning fra EU-Domstolen.

Polen har gennemført en række reformer af retssystemet de seneste år. EU-Kommissionen, som mener, at nogle af dem er ulovlige, har kritiseret disse reformer.

Kommissionen har rejst sager om traktatbrud mod Polen og bragt EU-Domstolen på banen.

/ritzau/