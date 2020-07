EU-Domstolen underkender stor dataaftale mellem EU og USA

EU og USA skal igen lave nye regler for persondata, efter at EU-Domstolen har kendt de nuværende ulovlige.

De nuværende regler for at videregive personoplysninger fra et privat selskab i EU til et privat selskab i USA er ikke gode nok.

Det har EU-Domstolen fastslået torsdag.

Det betyder, at der igen skal laves nye regler for udlevering af persondata mellem EU og USA.

Dommen er faldet, efter at den østrigske aktivist Maximilian Schrems har klaget over databeskyttelsen på Facebook.

Han er utilfreds med måden, hvorpå personoplysninger bliver overført fra Facebook til servere i USA.

Ifølge Schrems kan amerikanske efterretningstjenester få adgang til Facebook-brugeres private data. Og i denne kontekst er EU-borgeres data ikke tilstrækkeligt beskyttet, lød hans klage.

Sagen er endt hos EU-Domstolen, der har taget stilling til det principielle i sagen - altså udlevering af data mellem selskaber i EU og USA.

Og EU-Domstolen er kommet frem til, at de nuværende regler er ulovlige. Det er anden gang, at EU-Domstolen finder, at regler for dataudleveringen mellem EU og USA ikke er gode nok.

Det blev også slået fast i 2015, hvor reglerne blev ændret. Men de regler, der blev lavet efter kendelsen i 2015, er altså heller ikke gode nok, hvorfor EU og USA igen må gå sammen for at lave en ny aftale.

De hidtidige regler bliver brugt af over 5000 amerikanske selskaber, og det ventes at få store konsekvenser for dem, skriver nyhedsbureauet AFP.

Også i 2015 var det østrigske Maximilian Schrems, som ledte an ved at lægge sag an mod Facebook, hvilket førte til nye, strammere regler, som i sidste ende dog ikke var lovlige.

EU-Domstolens kendelse torsdag ventes at have store konsekvenser for Facebook og amerikanske virksomheder, da de bliver nødt til at ændre deres praksis for håndtering af europæiske borgeres data.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kan afgørelsen også have betydning for selskaber som Google, Microsoft og Apple, og hvordan de håndterer data.

Maximilian Schrems er tilfreds med dommen.

- Det ser perfekt ud, lød hans spontane reaktion på dommen ifølge Reuters.

/ritzau/