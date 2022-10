EU enes om sanktioner mod Iran for brutal undertrykkelse

EU-landene er blevet enige om sanktioner over for det iranske styre for dets brutalitet over for de igangværende protester.

Det oplyser fire diplomater ifølge nyhedsbureauet AFP.

Demonstrationerne i Iran er foranlediget af en ung kvindes død i det religiøse moralpolitis varetægt.

Den formelle beslutning om sanktioner vil blive taget på et møde for EU's udenrigsministre mandag i Luxembourg.

Tidligere onsdag sagde EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, at "det nu er på tide at indføre sanktioner mod dem, der er ansvarlige" for undertrykkelsen af kvinder.

- Denne chokerende vold kan ikke stå ubesvaret, mente hun.

Den 22-årige Mahsa Amini døde ifølge hendes familie, efter hun var blevet mishandlet af moralpolitiet i hovedstaden Teheran. At hendes forbrydelse var, at hendes hovedtørklæde ikke dækkede nok af hendes hår.

Præstestyret benægter historien og siger, at den iransk-kurdiske kvinde døde af naturlige årsager.

Protesterne i Iran, der har nået mange byer i landet, har stået på i næsten en måned. Et større antal demonstranter er dræbt under urolighederne, der har været vendt mod præstestyret.

USA og Canada har allerede indført sanktioner mod Irans moralpoliti.

I sidste uge meddelte den canadiske regering, at den nægter indrejse for 10.000 medlemmer af Irans magtfulde revolutionsgarde. Det er et korps, der fører an i at bekæmpe demonstrationerne i landet.

