EU er fast besluttet på at bevare atomaftale med Iran

EU-lande beklager i en fælles udtalelse, at Trump har valgt at trække USA ud af atomaftalen med Iran fra 2015.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, opfordrer det internationale samfund til at holde fast i atomaftalen med Iran.

Det sker efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag aften dansk tid meddelte, at USA forlader aftalen.

- Aftalen med Iran om landets atomprogram er i live og leverer, siger Mogherini ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er særligt præsidentens melding om at genindføre sanktioner, der bekymrer hende.

EU-præsident, Donald Tusk, skriver på Twitter, at EU-landene vil diskutere USA's exit fra aftalen på et topmøde i Bulgarien næste uge.

Aftalen er lavet for at forhindre at iranerne udvikler atomvåben. Men samtidig skulle omverdenen ophæve sanktioner mod landet.

USA's største allierede i Europa beklager i en fælles udtalelse USA's beslutning om at forlade aftalen om Irans atomprogram.

Det skriver den franske præsident, Emmanuel Macron, på Twitter.

Efter talen melder præsidentkontoret i Frankrig, at præsident Emmanuel Macron, har været i kontakt med den tyske kansler, Angela Merkel og den britiske premierminister, Theresa May.

De tre europæiske lande var med til at forhandle aftalen på plads i 2015 sammen med USA, Rusland og Iran.

Også i Rusland beklager man den amerikanske beslutning. Ifølge russiske repræsentanter i EU vil man forsøge at fastholde aftalen, skriver det russiske nyhedsbureau RIA ifølge Reuters.

På den anden side står den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, der kalder Trumps beslutning for "modig og rigtig".

- Det har været en opskrift på katastrofe, siger han.

/ritzau/